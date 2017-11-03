Образец трудового договора с главным бухгалтером в 2018 году

Трудовой договор с главным бухгалтером в 2018 году имеет специфические признаки (см. образец). По соглашению сторон может быть срочным, в нем больше оснований для увольнения и полная материальная ответственность.

Если у главбуха есть должностная инструкция, все права и профессиональные обязанности подробно перечислены в этом документе. Тогда в трудовом договоре достаточно сделать ссылку на инструкцию, а права и обязанности работника подробно не расписывать.

Не забудьте предусмотреть доплату за все дополнительные обязанности, которые возложены на главбуха. Окладом оплачивается только та работа, которая перечислена в должностной инструкции.

Подробности - в статье «Образец трудового договора с главным бухгалтером».