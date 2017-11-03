Тест дня о графике отпусков

Какая ответственность грозит организации за неверную информацию в графике отпусков?
А) Штраф от 10 000 руб. до 20 000 руб.
Б) Штраф от 30 000 руб. до 50 000 руб.
В) Никакая
Какая ответственность грозит организации за неверную информацию в графике отпусков?
А) Штраф от 10 000 руб. до 20 000 руб.
Б) Штраф от 30 000 руб. до 50 000 руб.
В) Никакая
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