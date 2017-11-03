В реестр ККТ включили новую онлайн-кассу

Компании и предприниматели при наличных расчетах с покупателями и заказчиками вправе применять новый кассовый аппарат – «АМС-300.1Ф» (приказ ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-7-20/834).
В отличие от многих моделей особенность АМС-300.1Ф в том, что она может работать с несколькими моделями фискальных накопителей.
Таким образом, теперь реестр включает 99 моделей кассовой техники.
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