3853 ноября

Сколько можно удержать с зарплаты

Многие думают, что 20 процентов - лимит суммы, больше которой нельзя удержать из зарплаты сотрудника. Но это не так.

Редакция журнала «Главбух» подготовили для вас новые примеры по удержаниям из зарплаты: алиментам, долгам подотчетников, переплаченным отпускным, НДФЛ. Перед каждым примером — алгоритм расчета. 

Узнать, сколько можно удержать с зарплаты сотрудников >>>


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