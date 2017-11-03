Многие думают, что 20 процентов - лимит суммы, больше которой нельзя удержать из зарплаты сотрудника. Но это не так.

Редакция журнала «Главбух» подготовили для вас новые примеры по удержаниям из зарплаты: алиментам, долгам подотчетников, переплаченным отпускным, НДФЛ. Перед каждым примером — алгоритм расчета.

Узнать, сколько можно удержать с зарплаты сотрудников >>>