2533 ноября

Работники смогут выбирать время отпуска

Список работников, которые смогут брать отпуск в удобное для себя время, а не по утвержденному графику, дополнят. Законопроект № 303839-7 с поправками в статью 262.1 ТК РФ поступил на рассмотрение в Госдуму.

Согласно поправкам работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время:

  • одному из родителей, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
  • одному из родителей, имеющему двух детей и более в возрасте 14 лет.

Ранее такая норма была в постановлении ЦК КПСС, Совмина СССР от 22.01.1981. Однако Правительство РФ отменило этот документ (постановление от 02.03.2017 №243).


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