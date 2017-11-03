Работники смогут выбирать время отпуска

Список работников, которые смогут брать отпуск в удобное для себя время, а не по утвержденному графику, дополнят. Законопроект № 303839-7 с поправками в статью 262.1 ТК РФ поступил на рассмотрение в Госдуму.

Согласно поправкам работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время:

одному из родителей, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

одному из родителей, имеющему двух детей и более в возрасте 14 лет.

Ранее такая норма была в постановлении ЦК КПСС, Совмина СССР от 22.01.1981. Однако Правительство РФ отменило этот документ (постановление от 02.03.2017 №243).