Статья подготовлена

по материалам Системы Главбух Бесплатный доступ на 3 дня

Если в вашей организации произошло сокращении штата, массовое увольнение, введение режима неполного рабочего времени, обязательно сообщите об этом в службу занятости. Иначе штрафов не избежать.

Какие документы, когда представлять, по каким формам и с какой периодичностью – смотрите в таблице Системы Главбух.

Информация о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП

Сведения представьте по форме № 1 или форме № 2 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1993 № 99. Службы занятости могут разработать свою форму. Поэтому уточняйте этот вопрос в своем отделении.

Срок сдачи для организаций – не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, для предпринимателей – не позднее чем за две недели.

За непредставление сведений предусмотрена ответственность статьей 19.7 КоАП РФ до 5000 руб.

2. Информация о сокращении численности или штата и возможном расторжении трудовых договоров

3. Информация о массовом увольнении сотрудников

4. Информация о введении режима неполного рабочего времени

5. Информация о приостановке производства

6. Информация о наличии вакантных рабочих мест

7. Информация о выполнении квоты для трудоустройства инвалидов

8. Информация о процедуре несостоятельности (банкротства)

9. Информация о приеме или об отказе в приеме на работу человека, направленного службой занятости

Читайте также, какие документы для службы занятости выдать сотруднику по его просьбе.

Чтобы посмотреть все материалы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня

Что еще пригодится в работе:

Важные и полезные дела на ноябрь

Инструкция: как уточнить показатели в ЕРСВ

Что меняется в законодательстве для бухгалтера в 2018 году

Обновленные КБК для платежей в ноябре

До конца ноября сдайте новый отчет по зарплате