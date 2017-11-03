933 ноября

Эти документы в службу занятости обязаны передавать все работодатели

Статья подготовлена
по материалам Системы Главбух

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Если в вашей организации произошло сокращении штата, массовое увольнение, введение режима неполного рабочего времени, обязательно сообщите об этом в службу занятости. Иначе штрафов не избежать.

Какие документы, когда представлять, по каким формам и с какой периодичностью – смотрите в таблице Системы Главбух.

Информация о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП

Сведения представьте по форме № 1 или форме № 2 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1993 № 99. Службы занятости могут разработать свою форму. Поэтому уточняйте этот вопрос в своем отделении.

Срок сдачи для организаций – не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, для предпринимателей – не позднее чем за две недели.

За непредставление сведений предусмотрена ответственность статьей 19.7 КоАП РФ до 5000 руб.

2. Информация о сокращении численности или штата и возможном расторжении трудовых договоров

3. Информация о массовом увольнении сотрудников

4. Информация о введении режима неполного рабочего времени

5. Информация о приостановке производства

6. Информация о наличии вакантных рабочих мест

7. Информация о выполнении квоты для трудоустройства инвалидов

8. Информация о процедуре несостоятельности (банкротства)

9. Информация о приеме или об отказе в приеме на работу человека, направленного службой занятости

Читайте также, какие документы для службы занятости выдать сотруднику по его просьбе.

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