Проверьте, восстановили ли вы НДС в декларации за IV квартал.

Скорее всего комиссия связана с этим. Компания должна восстановить налог с остаточной стоимости основных средств, а также с материалов, товаров, которые будет использовать на упрощенке. Если не восстановили, доплатите налог, пени и сдайте уточненку. Если налог восстановили, можно сделать расчет его суммы, чтобы было проще отвечать инспекторам. Что еще может потребоваться, уточните у инспектора.

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