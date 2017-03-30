3430 марта

Компания с 2017 года перешла на упрощенку. Налоговики вызвали директора на комиссию по вопросу восстановления НДС. Какие пояснения взять на комиссию?

Тема:

отвечает:

Проверьте, восстановили ли вы НДС в декларации за IV квартал.

Скорее всего комиссия связана с этим. Компания должна восстановить налог с остаточной стоимости основных средств, а также с материалов, товаров, которые будет использовать на упрощенке. Если не восстановили, доплатите налог, пени и сдайте уточненку. Если налог восстановили, можно сделать расчет его суммы, чтобы было проще отвечать инспекторам. Что еще может потребоваться, уточните у инспектора.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем