Вправе, если согласен работодатель.
Первый ежегодный отпуск можно предоставить до того, как сотрудник отработает положенный стаж — шесть месяцев (ст. 122, ч. 2 ст. 177 ТК РФ). Но это право организации, а не обязанность.
Некоторым сотрудникам (по их просьбе) организация обязана предоставить отпуск авансом:
- сотрудникам моложе 18 лет (ч. 3 ст. 122, ст. 267 ТК РФ);
- женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него (ч. 3 ст. 122 ТК РФ);
- сотрудникам, усыновившим детей в возрасте до трех месяцев (ч. 3 ст. 122 ТК РФ);
- супругу в период, когда жена находится в декрете (ст. 123 ТК РФ);
- ветеранам (ст. 14–19 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ);
- чернобыльцам (п. 5 ст. 14 Закона РФ от 15.05.91 № 1244–1);
- женам военнослужащих (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.98 № 76-ФЗ).