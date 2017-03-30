Вправе, если согласен работодатель.

Первый ежегодный отпуск можно предоставить до того, как сотрудник отработает положенный стаж — шесть месяцев (ст. 122, ч. 2 ст. 177 ТК РФ). Но это право организации, а не обязанность.

Некоторым сотрудникам (по их просьбе) организация обязана предоставить отпуск авансом: