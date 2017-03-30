Да, за две недели. Причем сделать это нужно под подпись (ч. 3 ст. 123 ТК РФ).

Формы и способы извещения определите самостоятельно. Это могут быть отдельные документы — извещения, уведомления, ознакомительные листы и ведомости, с которыми знакомятся сотрудники, проекты приказов и т. п. Можно также добавить столбцы в график отпусков. В одном сотрудник распишется в том, что дата начала отпуска ему известна, а в другом проставит число, когда его об этом уведомили. Такие рекомендации приведены в письме Роструда от 30.07.14 № 1693-6-1.