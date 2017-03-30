Да, включать.

В СЗВ-М компания включает всех сотрудников, с которыми у нее в течение месяца действовал трудовой или гражданско-правовой договор (ч. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). Если работник уходит в отпуск с последующим увольнением, компания рассчитывается и выдает ему трудовую книжку в последний день перед отпуском (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ). Но датой прекращения трудового договора считается последний день отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ). Значит, в апреле контракт с сотрудником действовал и на него надо подать сведения по форме СЗВ-М.