18830 марта

Работник в марте ушел в отпуск с последующим увольнением. Дата увольнения — 27 апреля. Но фирма рассчиталась и выдала ему трудовую книжку перед отпуском. Включать ли этого сотрудника в СЗВ-М за апрель?

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отвечает:

Да, включать.

В СЗВ-М компания включает всех сотрудников, с которыми у нее в течение месяца действовал трудовой или гражданско-правовой договор (ч. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). Если работник уходит в отпуск с последующим увольнением, компания рассчитывается и выдает ему трудовую книжку в последний день перед отпуском (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ). Но датой прекращения трудового договора считается последний день отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ). Значит, в апреле контракт с сотрудником действовал и на него надо подать сведения по форме СЗВ-М.

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