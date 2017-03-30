Отразите выручку от продажи в доходах на упрощенке.

Компания вправе переводить на вмененку отдельные виды деятельности. В частности, грузовые перевозки (подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ , решение Совета депутатов г. Новосибирска от 25.10.05 № 104). Но при условии, что использует в деятельности не более 20 автомобилей. В рамках вмененки компания учитывает только доходы от перевозок. Продажа автомобиля к этому виду деятельности не относится. Поэтому выручку отразите в доходах по упрощенке.

Что касается расходов, то на упрощенке можно признать только затраты из закрытого перечня (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Расходы на продажу основных средств можно учитывать, только если компания использовала их в деятельности на упрощенке. Вы использовали автомобиль на вмененке. Поэтому в Минфине считают, что такие компании не вправе списать такие расходы (письмо от 29.01.16 № 03-11-09/4088).