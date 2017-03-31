7431 марта

Сотрудник принес больничный лист, распечатанный на принтере. Название компании врач не поставил. Он сказал, что поликлиника специально оставляет эту строку пустой, чтобы не ошибиться. Но если вписать название от руки, это будет видно. Не откажется ли ФСС возмещать пособие?

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отвечает:

Проблем не будет, если заполнить поле заглавными печатными буквами черной гелевой, капиллярной или перьевой ручкой.

Ситуация, о которой компания рассказала, частая. В поликлиниках врачи не заполняют наименование компании сознательно, так как боятся ошибок. Пациенты дают неверное название. А врач потом тратит время на оформление дубликата.

По правилам наименование организации врач заполняет со слов пациента от руки или распечатывает на принтере. Если в напечатанный больничный ручкой вписать название, то проверяющие это увидят. Но они не станут выяснять, кто заполнил поле — врач или кто-то другой. Если в остальном с больничным все в порядке, то пособие возместят. Ведь ФСС не против комбинированного заполнения, когда часть листка заполнили при помощи компьютера, а часть от руки.

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