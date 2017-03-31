Проблем не будет, если заполнить поле заглавными печатными буквами черной гелевой, капиллярной или перьевой ручкой.

Ситуация, о которой компания рассказала, частая. В поликлиниках врачи не заполняют наименование компании сознательно, так как боятся ошибок. Пациенты дают неверное название. А врач потом тратит время на оформление дубликата.

По правилам наименование организации врач заполняет со слов пациента от руки или распечатывает на принтере. Если в напечатанный больничный ручкой вписать название, то проверяющие это увидят. Но они не станут выяснять, кто заполнил поле — врач или кто-то другой. Если в остальном с больничным все в порядке, то пособие возместят. Ведь ФСС не против комбинированного заполнения, когда часть листка заполнили при помощи компьютера, а часть от руки.

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