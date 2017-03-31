По мнению ФНС, нельзя.

Ведь в платежке поле 107 заполняют исходя из даты признания дохода. А для отпускных и зарплаты они разные. В первом случае это день, когда выплатили отпускные, а во втором — последний день месяца, за который начислили зарплату (ст. 223 НК РФ). Поэтому и поле 107 в платежке заполняют по-разному. Например, зарплату за март и отпускные за апрель выплатили одновременно 7 апреля. В платежке по налогу с зарплаты налоговый период будет МС.03.2017, а с отпускных — МС.04.2017. Но есть одно исключение. Сроки совпадут, если зарплату и отпускные перечислили в последний день месяца. Например, 30 марта. Для обоих случаев в поле 107 ставим МС.03.2017. Поэтому налог можно заплатить одной платежкой.

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