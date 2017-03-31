Зависит от вида премии.

Если производственная премия и зарплата начислены за один и тот же месяц, то можно перечислять одной платежкой. Если месяцы разные, объединять опасно. ФНС считает, что дата признания дохода у месячной производственной премии — последний день месяца, за который она начислена (письмо ФНС России от 24 января 2017 г. № БС-4-11/1139). Поэтому и в поле 107 платежки по НДФЛ указывают тот месяц, за который она начислена. Например, одновременно с мартовской зарплатой сотрудникам выдали премию за февраль. Бухгалтер сделает две платежки по НДФЛ. По налогу с премии в поле 107 укажет МС.02.2017, а с зарплаты — МС.03.2017.

Для годовых и квартальных производственных премий ФНС считает датой признания дохода последний день месяца, в котором подписан приказ на премию. А для юбилейных — день, когда выплатили премию.

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