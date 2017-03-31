Для дивидендов дата признания дохода — день, когда перечислили дивиденды учредителю. Поэтому в поле 107 укажите месяц, в котором выплатили доход. Например, если дивиденды учредителю выдали 17 апреля, бухгалтер заполнит платежное поручение так:
5031 марта
Как заполнить поле 107 платежки по НДФЛ с дивидендов?
Тема: НДФЛ
- Заявление сотрудника на предоставление стандартного налогового вычета на ребенка в двойном размере в связи с отказом одного из родителей от стандартного налогового вычета
- Заявление родителя об участии в обеспечении ребенка супруга, не являющегося его родителем
- Заявление родителя по месту своей работы об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу второго родителя
- Заявление об участии в обеспечении совершеннолетнего ребенка родителем, который живет отдельно
- Заявление родителя по месту работы второго родителя об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу данного родителя
редакция журнала «Главбух» отвечает:
Есть вопросы?
Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!Получить ответ
Услуга платная