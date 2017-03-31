Для дивидендов дата признания дохода — день, когда перечислили дивиденды учредителю. Поэтому в поле 107 укажите месяц, в котором выплатили доход. Например, если дивиденды учредителю выдали 17 апреля, бухгалтер заполнит платежное поручение так: