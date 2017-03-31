Компания вправе не платить транспортный налог за угнанный автомобиль (подп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ). Но только если подаст в инспекцию справку из полиции о пропаже машины. Сделать это нужно не позднее 15-го числа календарного месяца. Если компания представит справку позже этого срока, то за месяц угона потребуется заплатить налог (письмо Минфина России от 17.03.16 № 03-05-05-04/14738).