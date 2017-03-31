Компания на упрощенке с объектом «доходы». Оказывает юридические услуги иностранной компании. По договору клиент оплачивает услуги — 1000 евро, а также компенсирует затраты на доставку корреспонденции — около 50 евро. В актах сумму делят на оплату за услугу и компенсацию. Какую сумму отражать в доходах?
Ведь именно столько компания получила от покупателя. В выручку от реализации включайте все поступления, которые связаны с оказанными услугами (письмо УФНС России по г. Москве от 31.08.12 № 16–15/081942@).
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