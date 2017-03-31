Ежеквартально равными долями начиная с периода, в котором ввели основное средство в эксплуатацию. То есть со второго квартала. Но только при условии, что оплатили стоимость работ по реконструкции и материалы (п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).