3631 марта

Компания на УСН провела реконструкцию основного средства. В апреле снова введут здание в эксплуатацию. Как учесть расходы на реконструкцию?

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отвечает:

Ежеквартально равными долями начиная с периода, в котором ввели основное средство в эксплуатацию. То есть со второго квартала. Но только при условии, что оплатили стоимость работ по реконструкции и материалы (п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

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