Увольнение неправомерно.

Ведь на данную категорию работников распространяется гарантия, установленная трудовым законодательством. Работодателю запрещено по собственной инициативе расторгать трудовой договор с одинокой матерью, если ее ребенку еще не исполнилось 14 лет (ч. 4 ст. 261 ТК РФ). Исключение составляют случаи, предусмотренные пунктами 1, 5–8, 10, 11 части 1 статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ. В частности, мать-одиночку можно уволить за грубое нарушение трудовых обязанностей.

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