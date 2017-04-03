отвечает:

Согласно пункту 147 Инструкции № 157н, счет 107 00 «Нефинансовые активы в пути» предназначен для учета объектов, отгруженных поставщиками, но не поступивших в учреждение к концу отчетного периода. Такие объекты принимают к учету на основании документов поставщика (перевозчика). Например, отгрузочных накладных со штампами транспортного узла.

Приказом Минфина России от 17 августа 2015 г. № 127н в Инструкцию № 162н введен аналитический счет 107 11 «Основные средства – недвижимое имущество учреждения в пути» (п. 35 Инструкции № 162н). Его применяют в целях учета воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов.

Нормы бюджетного учета не содержат запретов на наличие остатков по счету 107 11 на начало года. Такой остаток отражают по строке 101 баланса (ф. 0503130).

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