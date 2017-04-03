Нет, не нужно.

Минфин России разъяснил порядок налогообложения в ситуации, когда конкурс проводят в соответствии с решениями Правительства РФ, законодательных органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления (письмо от 24 апреля 2014 г. № 03-04-05/19205). Чиновники считают, что денежное поощрение победителя такого конкурса освобождается от налогообложения в размерах, не превышающих 4 тыс. руб.

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