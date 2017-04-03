В данной ситуации сумму превышения компенсаций над размером резерва относят на счет текущих расходов. Это могут быть счет 401 20 «Расходы текущего финансового года», счета группы 109 00 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг». Все зависит от сферы деятельности работника.

Проводки будут такими:

ДЕБЕТ 401 60 211

КРЕДИТ 302 11 730

– начислена компенсация за счет резерва на отпуск;

ДЕБЕТ 109 60 211

КРЕДИТ 302 11 730

– отнесена на себестоимость оказываемых услуг сумма превышения резерва.