Сотрудник должен возместить причиненный ущерб полностью, если с ним заключен договор о полной материальной ответственности. Норма предусмотрена статьей 243 ТК РФ. При этом сумма удержаний не должна превышать 20 процентов от зарплаты (ст. 138 ТК РФ).
Чтобы операция была законной, необходимо:
- оценить сумму ущерба, оформить акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835) и ведомость расхождений по ее результатам (ф. 0504092);
- издать приказ руководителя (ст. 248 ТК РФ);
- получить письменное согласие от сотрудника.
При удержании бухгалтер делает записи:
ДЕБЕТ 209 74 550
КРЕДИТ 401 10 172
– начислена сумма выявленной недостачи;
ДЕБЕТ 302 11 830
КРЕДИТ 209 74 660
– удержана сумма недостачи из зарплаты виновного сотрудника.