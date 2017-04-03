473 апреля

В начале года при смене кладовщика учреждения проведена инвентаризация имущества на складе. В результате выявлена недостача канцтоваров на сумму 1,5 тыс. руб. Вправе ли бухгалтерия удержать деньги из зарплаты сотрудника? На каком счете учесть сумму возмещения?

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Сотрудник должен возместить причиненный ущерб полностью, если с ним заключен договор о полной материальной ответственности. Норма предусмотрена статьей 243 ТК РФ. При этом сумма удержаний не должна превышать 20 процентов от зарплаты (ст. 138 ТК РФ).

Чтобы операция была законной, необходимо:

  • оценить сумму ущерба, оформить акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835) и ведомость расхождений по ее результатам (ф. 0504092);
  • издать приказ руководителя (ст. 248 ТК РФ);
  • получить письменное согласие от сотрудника.

При удержании бухгалтер делает записи:

ДЕБЕТ 209 74 550
КРЕДИТ 401 10 172
– начислена сумма выявленной недостачи;

ДЕБЕТ 302 11 830
КРЕДИТ 209 74 660
– удержана сумма недостачи из зарплаты виновного сотрудника.

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