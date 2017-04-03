Сотрудник должен возместить причиненный ущерб полностью, если с ним заключен договор о полной материальной ответственности. Норма предусмотрена статьей 243 ТК РФ. При этом сумма удержаний не должна превышать 20 процентов от зарплаты (ст. 138 ТК РФ).

Чтобы операция была законной, необходимо:

оценить сумму ущерба, оформить акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835) и ведомость расхождений по ее результатам (ф. 0504092);

издать приказ руководителя (ст. 248 ТК РФ);

получить письменное согласие от сотрудника.

При удержании бухгалтер делает записи:

ДЕБЕТ 209 74 550

КРЕДИТ 401 10 172

– начислена сумма выявленной недостачи;

ДЕБЕТ 302 11 830

КРЕДИТ 209 74 660

– удержана сумма недостачи из зарплаты виновного сотрудника.