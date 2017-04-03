Ни закон, ни суды не разъясняют, что делать, если работник требует день отдыха за сдачу крови у другого работодателя. Поэтому предоставлять день отдыха или нет — решать текущему работодателю работника.

Трудовой кодекс РФ гарантирует работнику дополнительный день отдыха после каждой кровосдачи (ч. 4 ст. 186). Работник вправе использовать его в течение года с момента сдачи крови. Но закон не разъясняет, сохранится ли данная гарантия, если работник перейдет в другую компанию. Нет четкого ответа и у судов общей юрисдикции. Их мнения разделяются поровну. Одни считают, что главное — уложиться в годичный срок. При этом не важно, что работник сдавал кровь у предыдущего работодателя.

Другие суды придерживаются иной точки зрения. По их мнению, работник может использовать день отдыха только у текущего работодателя. Роструд поддерживает вторую точку зрения (письмо от 19.03.2012 № 395-6-1). Поэтому если соберетесь предоставлять работнику день отдыха, учитывайте судебную практику вашего региона.

Кроме того, по данному вопросу есть позиция Конституционного суда РФ. Он указал, что предоставление дня отдыха после сдачи крови направлено на восстановление и поддержание здоровья донора (определение от 26.01.2010 № 59-О-О). Можно предположить, что работник вправе использовать день отдыха у другого работодателя. Но так как суд не озвучил данный вывод в определении, опираться на него рискованно.