Работодатель не может уволить сотрудника, пока тот находится на больничном или в отпуске (ч. шестая ст. 81 ТК РФ). Причем его вид значения не имеет. Поскольку работодатель не может обязать работника явиться раньше, то дату увольнения нужно сдвинуть на следующий рабочий день после окончания отпуска. В этот день сотрудник должен выйти на работу для оформления увольнения. Тогда же предложите ему ознакомиться с вакансиями и подписать приказ о прекращении трудового договора в случае отказа от предложенных вакансий.

Напомним, что предлагать сотруднику другие вакансии нужно в течение всего срока действия предупреждения, по мере появления новых предложений (ч. третья ст. 81, ч. первая ст. 180 ТК РФ). Правомерность такой позиции подтверждают и суды (апелляционное определение Тверского областного суда от 10 февраля 2014 г. № 33-150, определение Свердловского областного суда от 16 августа 2013 г. № 33-9212/2013).

Отсутствие сотрудника на работе не снимает с работодателя обязанности сообщать об имеющихся вакансиях (ч. первая ст. 180 ТК РФ). Поэтому во избежание конфликтов и спорных ситуаций рекомендуем выполнять требование о предложении вакансий даже в этом случае. Уведомление с новыми вакансиями всегда можно отправить по почте заказным письмом или телеграммой. В случае конфликта у работодателя на руках будет подтверждение, что он выполнил свою обязанность (апелляционное определение Иркутского областного суда от 26 августа 2013 г. по делу № 33-6897/13).