273 апреля

Работник организации уволен за прогул. Он считает увольнение незаконным и грозится обжаловать его во все инстанции. Какие сроки существуют для обращения в ГИТ, суд, прокуратуру?

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Сроки для обращения в ГИТ и прокуратуру закон не устанавливает. Что касается суда, то работник может обратиться за защитой своих прав (ст. 392 ТК РФ):

  • по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки;
  • по остальным трудовым спорам – не позднее трех месяцев со дня, когда сотрудник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

При наличии уважительных причин суд может восстановить пропущенный срок (ч. третья ст. 392 ТК РФ). К уважительным причинам относят (абз. 5 п. 5 постановления Пленума Верховного Cуда РФ от 17 марта 2004 г. № 2):

  • болезнь самого сотрудника или члена его семьи, за которым требовался уход;
  • нахождение работника в командировке;
  • обстоятельства непреодолимой силы и т. п.
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