Сроки для обращения в ГИТ и прокуратуру закон не устанавливает. Что касается суда, то работник может обратиться за защитой своих прав (ст. 392 ТК РФ):

по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки;

по остальным трудовым спорам – не позднее трех месяцев со дня, когда сотрудник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

При наличии уважительных причин суд может восстановить пропущенный срок (ч. третья ст. 392 ТК РФ). К уважительным причинам относят (абз. 5 п. 5 постановления Пленума Верховного Cуда РФ от 17 марта 2004 г. № 2):