Да, должен.

Иностранные граждане являются плательщиками НДФЛ (абз. 3 п. 2 ст. 11, ст. 207 НК РФ). А каждому налогоплательщику налоговая инспекция присваивает ИНН (п. 7 ст. 84 НК РФ). Порядок его получения одинаков как для российских граждан, так и для иностранцев. Оформить ИНН можно по месту жительства, месту пребывания или месту нахождения недвижимого имущества или транспортного средства (п. 9 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 29 июня 2012 г. № ММВ-7-6/435). В то же время свидетельство о присвоении ИНН не входит в перечень документов, которые работодатель вправе требовать при приеме на работу (ст. 65 ТК РФ). А отсутствие ИНН у сотрудника не мешает работодателю исполнять свои обязанности налогового агента (письмо МНС России от 27 февраля 2001 г. № БГ-6-12/169).