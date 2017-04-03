Да, в доходах учитывайте все суммы, которые получили на счет по договору с контрагентом (п. 1 ст. 346.17 НК РФ, ст. 745 ГК РФ).
133 апреля
Компания на упрощенке выполняет работы по договору подряда. Иногда заказчик сам покупает материалы для работы, а иногда переводит деньги для покупки. Эти суммы входят в стоимость работ. Отражать ли их в доходах?
Тема: УСН
- Регистр учета доходов и расходов полученных в рамках целевого финансирования
- Регистр учета основных средств при упрощенке
- Учетная политика организации. Производство, услуги. УСН (доходы минус расходы)
- Производство, услуги. УСН (доходы минус расходы)
- Учетная политика организации. Торговля. УСН (доходы минус расходы)
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
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