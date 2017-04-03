133 апреля

Компания на упрощенке выполняет работы по договору подряда. Иногда заказчик сам покупает материалы для работы, а иногда переводит деньги для покупки. Эти суммы входят в стоимость работ. Отражать ли их в доходах?

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отвечает:

Да, в доходах учитывайте все суммы, которые получили на счет по договору с контрагентом (п. 1 ст. 346.17 НК РФ, ст. 745 ГК РФ).

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