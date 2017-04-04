404 апреля

Учреждение планирует направить работников в командировку. Для закупки проездных документов оно заключает договор с перевозчиком. Суммы на оплату проживания и суточные работники получают наличными. Какие проводки надо оформить по этим операциям?

Тема:

отвечает:

По общему правилу при выплате командировочных сумм в бухучете делают одну запись по дебету счета 208 12 560 и кредиту счета 201 34 610. Такую проводку бухгалтер оформляет, когда суммы возмещения расходов на проезд, проживание, а также суточные выдают непосредственно работникам. Кстати, подотчетные суммы теперь не надо делить по их экономическому содержанию. Соответствующие поправки внесены в Указания о порядке применения бюджетной классификации приказом Минфина России от 1 декабря 2015 г. № 190н.

В рассматриваемом случае учреждение заключает договор с перевозчиком и само оплачивает его услуги. Для отражения таких сумм нужно использовать счет 302 22.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем