По общему правилу при выплате командировочных сумм в бухучете делают одну запись по дебету счета 208 12 560 и кредиту счета 201 34 610. Такую проводку бухгалтер оформляет, когда суммы возмещения расходов на проезд, проживание, а также суточные выдают непосредственно работникам. Кстати, подотчетные суммы теперь не надо делить по их экономическому содержанию. Соответствующие поправки внесены в Указания о порядке применения бюджетной классификации приказом Минфина России от 1 декабря 2015 г. № 190н.

В рассматриваемом случае учреждение заключает договор с перевозчиком и само оплачивает его услуги. Для отражения таких сумм нужно использовать счет 302 22.

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