124 апреля

Работник учреждения взял отпуск авансом. Во время отдыха он подал заявление об увольнении. Сумму, которую ему выплатили за неотработанные дни отпуска, внес в кассу наличными. Как отразить эту операцию в учете?

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Сумму задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника отразите на счете 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» по КФО 2. На основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) следует записать:

ДЕБЕТ 2 209 30 560
КРЕДИТ 2 401 10 130
– отражена сумма ущерба в виде задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении;

ДЕБЕТ 2 201 34 510
КРЕДИТ 2 209 30 660
– погашена задолженность путем внесения денег в кассу учреждения (одновременно отразите эту сумму на забалансовом счете 17);

ДЕБЕТ 4 302 11 830
КРЕДИТ 4 303 01 730 (СТОРНО)
– сторнирован излишне удержанный НДФЛ;

ДЕБЕТ 4 109 ХХ 201 (4 401 20 213)
КРЕДИТ 4 303 ХХ 730 (СТОРНО)
– сторнированы излишне начисленные взносы;

ДЕБЕТ 2 210 03 560
КРЕДИТ 2 201 34 610
– внесена сумма на лицевой счет (одновременно отразите эту сумму на забалансовых счетах 17 и 18);

ДЕБЕТ 2 201 11 510
КРЕДИТ 2 210 03 660
– зачислена сумма на лицевой счет учреждения (одновременно отразите эту сумму на забалансовых счетах 17 и 18).

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