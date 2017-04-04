Действительно, несмотря на то что зарплата задержана по вине учредителя, а не учреждения, придется выплатить компенсацию. Наличие или отсутствие вины работодателя в данном случае значения не имеет. Об этом прямо сказано в статье 236 Трудового кодекса РФ. Для учреждений госсектора никаких исключений нет.

Компенсация за задержку зарплаты – это санкция за нарушение обязательств. Поэтому расходы на ее выплату нужно отнести на статью 290 КОСГУ (письмо Минфина России от 15 августа 2014 г. № 02-05-10/41140). В бухгалтерском учете операцию отразите записями:

ДЕБЕТ 4 401 20 290

КРЕДИТ 4 302 91 730

– начислена компенсация за задержку заработной платы;

ДЕБЕТ 4 302 91 830

КРЕДИТ 4 201 11 610

– перечислена компенсация на банковскую карту работника (одновременно отразите эту сумму на забалансовом счете 18);

ДЕБЕТ 4 302 91 830

КРЕДИТ 4 201 34 610

– выплачена компенсация наличными из кассы (одновременно отразите эту сумму на забалансовом счете 18).

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