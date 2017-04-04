464 апреля

Руководитель учреждения поставил на заявлении, которое написал сотрудник, резолюцию «Уволить по соглашению сторон». После чего на основании пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ был издан приказ об увольнении. Соблюдена ли процедура расторжения трудового договора в данном случае? Или нужно было оформить еще один документ – соглашение сторон?

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отвечает:

Такая форма увольнения характерна, когда работник хочет покинуть учреждение по собственному желанию. При увольнении по соглашению сторон следует оформить отдельный документ – письменное соглашение о расторжении трудового договора. Ведь инициатором расторжения договора по данному основанию может быть как сотрудник, так и его руководство. Между ними должна быть достигнута договоренность не только о факте увольнения, но и о конкретной дате расторжения договора. И это необходимо зафиксировать в письменном виде. Отмечу, что в соглашение о расторжении трудового договора можно включить и иные условия, например о предоставлении отпуска перед увольнением.

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