Такая форма увольнения характерна, когда работник хочет покинуть учреждение по собственному желанию. При увольнении по соглашению сторон следует оформить отдельный документ – письменное соглашение о расторжении трудового договора. Ведь инициатором расторжения договора по данному основанию может быть как сотрудник, так и его руководство. Между ними должна быть достигнута договоренность не только о факте увольнения, но и о конкретной дате расторжения договора. И это необходимо зафиксировать в письменном виде. Отмечу, что в соглашение о расторжении трудового договора можно включить и иные условия, например о предоставлении отпуска перед увольнением.

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