84 апреля

Увольняется украинец, которому предоставлено временное убежище. Он попросил предоставить ему отпуск с последующим увольнением. С какой даты отсчитывать три дня для уведомления ФМС России – с последнего дня работы или последнего дня отпуска?

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отвечает:

С последнего дня отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением днем увольнения будет последний день отпуска (ч. вторая ст. 127 ТК РФ). До его окончания сотрудник продолжает числиться в организации. А значит, уведомить органы ФМС России о расторжении трудового договора с таким работником работодатель должен в общем порядке: не позднее трех рабочих дней с даты расторжения трудового договора (п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ). Закон не содержит каких-либо исключений из этого правила на случай отпуска с последующим увольнением.

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