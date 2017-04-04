С последнего дня отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением днем увольнения будет последний день отпуска (ч. вторая ст. 127 ТК РФ). До его окончания сотрудник продолжает числиться в организации. А значит, уведомить органы ФМС России о расторжении трудового договора с таким работником работодатель должен в общем порядке: не позднее трех рабочих дней с даты расторжения трудового договора (п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ). Закон не содержит каких-либо исключений из этого правила на случай отпуска с последующим увольнением.