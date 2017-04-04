54 апреля

Раньше сотрудникам был установлен ненормированный рабочий день и дополнительный отпуск за него – 12 календарных дней. Необходимость работы в этом режиме отпала, и фирма хочет одним отменить такой отпуск, а другим – уменьшить его. Можно ли провести это по статье 74 Трудового кодекса?

Тема:

отвечает:

Да, можно.

Статья 74 Трудового кодекса как раз предусмотрена для изменения условий трудового договора, когда в компании происходят организационные или технологические изменения. Главное, чтобы они соответствовали действительности. Так, необходимость работы в условиях ненормированного дня может отпасть в результате снижения интенсивности работ. А это в свою очередь может стать следствием перераспределения нагрузки на должность, пересмотра норм труда, изменения режимов труда и отдыха, внедрения новых технологий производства и др.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем