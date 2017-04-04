Да, можно.

Статья 74 Трудового кодекса как раз предусмотрена для изменения условий трудового договора, когда в компании происходят организационные или технологические изменения. Главное, чтобы они соответствовали действительности. Так, необходимость работы в условиях ненормированного дня может отпасть в результате снижения интенсивности работ. А это в свою очередь может стать следствием перераспределения нагрузки на должность, пересмотра норм труда, изменения режимов труда и отдыха, внедрения новых технологий производства и др.