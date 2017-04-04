Квалификацию или классность водителям присваивают по решению специальной комиссии работодателя. При этом в организации обязательно должны быть следующие локальные акты: положение о начислении надбавки за классность водителям и положение о присвоении классности водителям.

Способность водителя исполнять определенные работы по перевозкам зависит от его квалификационного класса. Существует три квалификационных класса: первый, второй и третий. Квалификационные характеристики водителей того или иного класса и условия его присвоения предусмотрены в пунктах 3, 4 раздела «Автомототранспорт и городской электротранспорт» Квалификационного справочника, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. № 58/3-102. В частности, квалификацию первого класса присваивают при непрерывном стаже работы не менее двух лет в качестве водителя автомобиля второго класса на этом предприятии.