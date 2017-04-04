Да, увеличьте в общем порядке.

Северные надбавки зависят не только от региона и возраста сотрудника, но и от его стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 317 ТК РФ). За сотрудником, находящимся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, сохраняют место работы и должность (ст. 255, 256 ТК РФ). Поэтому время нахождения в таких отпусках включают в стаж для начисления северной надбавки (ст. 314 ТК РФ, п. 1 разъяснений, утвержденных постановлением Минтруда России от 16 мая 1994 г. № 37, п. 21 Инструкции, утвержденной приказом Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 2