474 апреля

Системный администратор на корпоративном мероприятии налаживал музыкальную аппаратуру, и его сильно ударило током. Является ли повреждение здоровья в этом случае производственной травмой?

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Ответ на вопрос зависит от того, действовал ли работник в интересах и по поручению работодателя или нет. Производственная травма или несчастный случай на производстве – это увечье или повреждение здоровья, которое получено в процессе исполнения обязанностей по трудовому договору или выполнения поручения работодателя. Действия сотрудника должны быть правомерными и совершаться в интересах компании (ч. первая ст. 227 ТК РФ).

Если ваш работник на корпоративе выполнял распоряжение руководства, то его травма будет производственной. Если нет – то непроизводственной.

При производственной травме работнику нужно выплатить:

  • пособие по временной нетрудоспособности;
  • единовременную страховую выплату;
  • ежемесячные страховые выплаты на весь период нетрудоспособности;
  • возмещение расходов на лечение и реабилитацию;
  • оплату дополнительного отпуска на период лечения и проезда к месту лечения;
  • моральную компенсацию причиненного вреда, если работник потребовал ее через суд.
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