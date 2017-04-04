Ответ на вопрос зависит от того, действовал ли работник в интересах и по поручению работодателя или нет. Производственная травма или несчастный случай на производстве – это увечье или повреждение здоровья, которое получено в процессе исполнения обязанностей по трудовому договору или выполнения поручения работодателя. Действия сотрудника должны быть правомерными и совершаться в интересах компании (ч. первая ст. 227 ТК РФ).
Если ваш работник на корпоративе выполнял распоряжение руководства, то его травма будет производственной. Если нет – то непроизводственной.
При производственной травме работнику нужно выплатить:
- пособие по временной нетрудоспособности;
- единовременную страховую выплату;
- ежемесячные страховые выплаты на весь период нетрудоспособности;
- возмещение расходов на лечение и реабилитацию;
- оплату дополнительного отпуска на период лечения и проезда к месту лечения;
- моральную компенсацию причиненного вреда, если работник потребовал ее через суд.