Ответ на вопрос зависит от того, действовал ли работник в интересах и по поручению работодателя или нет. Производственная травма или несчастный случай на производстве – это увечье или повреждение здоровья, которое получено в процессе исполнения обязанностей по трудовому договору или выполнения поручения работодателя. Действия сотрудника должны быть правомерными и совершаться в интересах компании (ч. первая ст. 227 ТК РФ).

Если ваш работник на корпоративе выполнял распоряжение руководства, то его травма будет производственной. Если нет – то непроизводственной.

При производственной травме работнику нужно выплатить: