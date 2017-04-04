154 апреля

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Арендует магазин. В помещении сломался кондиционер. Ремонт сделала подрядная организация за счет компании. Фирма вправе учесть такие расходы?

Тема:

отвечает:

Да, компания  вправе учесть такие расходы.

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» вправе списывать материальные расходы, перечисленные в пункте 1 статьи 254 НК РФ (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). В частности, к материальным относятся расходы на работы производственного характера, которые выполняют сторонние организации (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Ремонт кондиционеров, который выполнил подрядчик, можно отнести к материальным тратам. Это подтверждают чиновники (письмо Минфина России от 15.02.16 № 03-11-06/2/8092). Списать затраты можно полностью в периоде, когда одновременно выполняется два условия. А именно: компания подписала акт выполненных работ и перечислила деньги подрядчику.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем