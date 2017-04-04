Сотруднику положена компенсация за неиспользованные дни отпуска.

Сотрудник, который отработал в компании не менее половины месяца, при увольнении имеет право на компенсацию за неиспользованный отпуск (п. 35 Правил, утв. НКТ СССР 30.04.30 № 169). У вашего работника это условие выполняется. При этом не имеет значения, что до увольнения он долгое время был в отпуске без содержания. Право на компенсацию работник из-за этого не теряет.

Время отпуска за свой счет не входит в стаж, который дает право на ежегодный отпуск. Поэтому компенсация работнику положена только за фактически отработанное время.

Сотрудник ходил на работу с 1 августа по 30 ноября 2014 года, а также в мае 2015 года. То есть отработал пять месяцев. В этом случае компенсацию за неиспользованный отпуск рассчитайте пропорционально отработанному времени.