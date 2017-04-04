Да, вправе.

Компания вправе списать расходы на проезд и проживание в командировке независимо от того, на какой день выпала поездка — рабочий, выходной или праздничный (п. 12 ст. 264 НК РФ). Главное, чтобы директор издал приказ о сроках поездки, а сотрудник составил авансовый отчет и приложил к нему документы, подтверждающие расходы (билеты, чеки из гостиниц и др.).

По общему правилу работу в праздники и выходные компания оплачивает в двойном размере. Рассчитывают эту сумму из оклада сотрудника, а не из среднего заработка (письмо Минтруда России от 05.09.13 № 14–2/3044898–4415). Выплаты работнику можно списать как расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ). Но нужно закрепить в правилах внутреннего распорядка режим работы в выходные и праздники (письмо Минфина России от 16.10.15 № 03-03-06/2/59267).