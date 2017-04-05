75 апреля

Трудовые проверки стали риск-ориентированными. Чем ниже категория риска у деятельности компании, тем реже к ней будут приходить ревизоры. А чем выше — тем чаще. Что такое риск-ориентированный подход и зачем он нужен?

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Благодаря риск-ориентированному подходу Роструд освободит компании и предпринимателей от лишних проверок.

Всех работодателей поделят на пять категорий в зависимости от вида деятельности (постановление Правительства РФ от 16 февраля 2017 г. № 197). И в зависимости от этого класса будут решать, как часто стоит проводить проверку. В компании с высоким риском будут приходить с ревизиями раз в два года, со значительным риском — раз в три года, с умеренным — раз в шесть лет, со средним — раз в пять лет. Организации с низким риском проверять не станут. Такие изменения действуют с 1 марта.

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