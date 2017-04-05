Подтвердить данные раздела 4 «Размещение отходов производства и потребления» расчета можно копиями: договора на сбор, транспортировку и размещение твердых бытовых отходов, договора по переходу прав собственности на все виды отходов, документов о выполнении работ по вывозу, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов за квартал (актов, накладных, путевых листов, талонов и др.).

Сдайте расчет в территориальный орган Росприроднадзора в одном экземпляре на бумаге. Если в отчетном периоде сумма платежа составила 50 тыс. руб. или больше, отчитаться придется еще и в электронном виде. Электронный расчет можно подготовить в формате программы «Модуль природопользователя» на сайте Росприроднадзора или с помощью вашей учетной программы. Расчет, подписанный квалифицированной электронной подписью, представлять на бумаге не надо.