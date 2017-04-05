35 апреля

Можно ли провести повторный аукцион, если первый не состоялся по причине подачи лишь одной соответствующей заявки? Или заказчик обязан заключить контракт с единственным участником по пункту 2 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ?

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отвечает:

Заказчик вправе провести новый аукцион.

Например, в определении Верховного суда РФ от 10 августа 2015 г. № 310-ЭС15-5426 судья пояснил, что учреждение не обязано заключать договор с единственным участником аукциона.

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