35 апреля Можно ли провести повторный аукцион, если первый не состоялся по причине подачи лишь одной соответствующей заявки? Или заказчик обязан заключить контракт с единственным участником по пункту 2 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ? Тема: Бюджетный учет Главный Редактор отвечает: Заказчик вправе провести новый аукцион. Например, в определении Верховного суда РФ от 10 августа 2015 г. № 310-ЭС15-5426 судья пояснил, что учреждение не обязано заключать договор с единственным участником аукциона. Есть вопросы? Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов! Получить ответ Услуга платная