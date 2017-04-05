В трудовых договорах строителей можно не указывать рабочие места – строительные площадки, на которых они трудятся. Обязательно включать в договор только место работы (абз. 2 ч. первой ст. 57 ТК РФ). Под ним понимают организацию, в которой работает сотрудник (например, «место работы – ООО "Мираж"»).

По соглашению сторон в договоре можно отразить условие и о рабочем месте (абз. 2 ч. четвертой ст. 57 ТК РФ). Это место, где сотрудник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно контролирует работодатель (ч. шестая ст. 209 ТК РФ). В этом случае можно внести в трудовой договор адреса всех стройплощадок, на которых будет работать сотрудник. Но если в дальнейшем понадобится направить строителя на площадку, не указанную в договоре, придется заключить дополнительное соглашение к нему (ст. 72, 74 ТК РФ).