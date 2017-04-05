Необходимо внести изменения в сведения о работнике, которые отражены на титульном листе трудовой книжки. Они должны соответствовать документу, удостоверяющему личность.

Фамилию, имя и отчество сотрудника указывают на титульном листе трудовой книжки на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (п. 2.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69, далее – Инструкция по заполнению трудовых книжек). Запись об отчестве можно изменить на основании нового паспорта иностранца, указав реквизиты этого документа. Одной чертой зачеркивают прежнее отчество. На внутренней стороне обложки трудовой книжки делают ссылку на новый паспорт и заверяют ее подписью работодателя или уполномоченного им лица и печатью организации либо кадровой службы (п. 2.3 Инструкции по заполнению трудовых книжек).