Такой риск есть, но он невелик.

Налоговики обычно смотрят в путевых листах маршрут, километраж и расход бензина. Поэтому вряд ли снимут расходы из-за того, что нет отметки медработника. Иногда налоговики считают отсутствие этой информации одним из доказательств нереальности сделки. Если будут и другие доказательства, то даже судьи могут поддержать инспекторов (постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17 мая 2011 г. по делу № А27-10300/2010).

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