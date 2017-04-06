566 апреля

Сотрудница оформила отпуск по уходу за ребенком до трех лет. После того как малышу исполнилось полтора года, матери начали ежемесячно выплачивать компенсацию в размере 50 руб. Нужно ли удерживать из этой суммы НДФЛ?

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отвечает:

Нет, не нужно.

Основание для освобождения такой компенсационной выплаты от НДФЛ – пункт 1 статьи 217 НК РФ.

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