566 апреля Сотрудница оформила отпуск по уходу за ребенком до трех лет. После того как малышу исполнилось полтора года, матери начали ежемесячно выплачивать компенсацию в размере 50 руб. Нужно ли удерживать из этой суммы НДФЛ? Тема: НДФЛ Заявление сотрудника на предоставление стандартного налогового вычета на ребенка в двойном размере в связи с отказом одного из родителей от стандартного налогового вычетаЗаявление родителя об участии в обеспечении ребенка супруга, не являющегося его родителемЗаявление родителя по месту своей работы об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу второго родителяЗаявление об участии в обеспечении совершеннолетнего ребенка родителем, который живет отдельноЗаявление родителя по месту работы второго родителя об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу данного родителя редакция журнала «Зарплата в учреждении» отвечает: Нет, не нужно. Основание для освобождения такой компенсационной выплаты от НДФЛ – пункт 1 статьи 217 НК РФ. Есть вопросы? Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов! Получить ответ Услуга платная