Нет, бывшим работникам пособие по уходу за ребенком не выплачивают. Поскольку в законодательстве нет соответствующей нормы.
216 апреля
Уволенный работник вправе потребовать выплаты пособия по временной нетрудоспособности, если он заболел или получил травму в течение 30 календарных дней после расторжения трудового договора (ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ). Действует ли это правило при уходе за больным ребенком?
Темы: Увольнение Кадры
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- об отказе сотрудника от предложения другой работы
редакция журнала «Зарплата в учреждении» отвечает:
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