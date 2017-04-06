216 апреля

Уволенный работник вправе потребовать выплаты пособия по временной нетрудоспособности, если он заболел или получил травму в течение 30 календарных дней после расторжения трудового договора (ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ). Действует ли это правило при уходе за больным ребенком?

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отвечает:

Нет, бывшим работникам пособие по уходу за ребенком не выплачивают. Поскольку в законодательстве нет соответствующей нормы.

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