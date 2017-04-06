Нет, оплачивать время проезда к месту диспансерного обследования и обратно работодатель не обязан. Он должен лишь обеспечить беременной возможность проходить такие обследования. Средний заработок по месту работы сохраняется за сотрудницей на время самого обследования (ч. третья ст. 254 ТК РФ).

Основанием для оплаты этого времени по среднему заработку будет справка от врача, представленная сотрудницей. Время проезда в медорганизацию и обратно в этом случае в табеле не кодируют. Отмечают только время работы (код «Я») и самого обследования. Условное обозначение для периода медобследования беременных для унифицированных форм не предусмотрено. Работодатель может ввести его самостоятельно (например, «МО»).