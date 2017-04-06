Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляют работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия сотрудника на работе (ч. шестая ст. 193 ТК РФ). Способы ознакомления сотрудников с кадровыми документами при централизованном делопроизводстве работодатель выбирает самостоятельно.

Рекомендуем отразить их в локальном акте (ст. 8 ТК РФ). Можно отправить приказ экспресс-почтой, но в этом случае возникают риски, связанные с несвоевременной доставкой почтового отправления. Также приказ в филиал может доставить представитель головной организации. Как вариант, вы вправе вызвать работника в головной офис для ознакомления с приказом. В двух последних случаях необходимо оформить командировку (ст. 166–168 ТК РФ).

Обратите внимание, что ознакомить работника с приказом о применении дисциплинарного взыскания путем обмена электронными документами в указанном случае нельзя. Это возможно, только если сотрудник работает дистанционно (ст. 312.1 ТК РФ).